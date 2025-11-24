Петербуржец, обвиняемый в оправдании терроризма, заключен под стражу

Кроме того, злоумышленник призывал избивать иностранцев.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность мужчины 1977 года рождения, причастного к публичному оправданию экстремизма и терроризма в интернете. В мессенджере Telegram он был участником чатов антироссийской направленности, где размещал комментарии, в которых поддерживал террористические акты и призывал к осуществлению насильственных действий в отношении мигрантов.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Злоумышленник заключен под стражу. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти