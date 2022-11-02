Петербург празднует 323-летие: жителей города поздравили с днем рождения Северной столицы

Сегодня Петербург называют культурной и морской столицей России, а также одним из главных научных и промышленных центров.

Во вторник, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает День города. Северной столице исполнилось 323 года. История Петербурга началась в 1703 году с закладки Петропавловской крепости на Заячьем острове. С тех пор город прошел путь от молодой крепости на Неве до одного из крупнейших мегаполисов страны.

Сегодня Петербург называют культурной и морской столицей России, а также одним из главных научных и промышленных центров. Город продолжает активно развиваться: появляются новые жилые кварталы, школы, детские сады, общественные пространства и транспортные объекты.

Как отметил портал "Строительный Петербург", с Днем города жителей поздравили в Комитете по строительству. В ведомстве отметили, что Петербург сохраняет свою уникальную атмосферу и одновременно становится более современным и комфортным для жизни.

От всей души поздравляем петербуржцев и желаем процветания нашему городу! Мы делаем все, чтобы Петербург становился еще более комфортным местом для жизни!. Комитет по строительству

Ко Дню города в Петербурге подготовили большую праздничную программу. В разных районах проходят концерты, экскурсии, выставки и уличные мероприятия.

Фото: портал "Строительный Петербург"