В лесу в районе СНТ "Рубин" нашли пропавшего мужчину

Спасатели провели поисковые работы в лесном массиве Волховского района. Как сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области, вечером 26 мая в окрестностях СНТ "Рубин" заблудился молодой человек. Пострадавшего локализовали добровольцы ПСО "Экстремум".
Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги вывели мужчину из леса и передали родственникам. Он отказался от медицинской помощи.
Ранее мы рассказывали о том, что за апрель в Петербурге и Ленобласти пропали почти 300 человек. В результате поисков отряда "ЛизаАлерт" 199 из них были найдены живыми. К сожалению, 24 поиска завершились трагически, 28 человек до сих пор числятся пропавшими.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
