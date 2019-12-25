За апрель в Петербурге и Ленобласти пропали почти 300 человек

В результате активных поисков 199 человек были найдены живыми.

В апреле 2026 года добровольческий поисковый отряд "ЛизаАлерт" в Петербурге и Ленобласти обработал 299 заявлений о пропаже людей. В результате активных поисков 199 человек были найдены живыми. К сожалению, 24 поиска завершились трагически, а 28 человек до сих пор числятся пропавшими.

Ключевым событием месяца стали масштабные весенние учения, организованные в Приозерском районе Ленинградской области. В них приняли участие 360 добровольцев из восьми регионов. Для отработки поисковых навыков были задействованы кинологи с собаками, конные группы, беспилотники, водный транспорт, вездеходы и даже вертолёт.

Апрель традиционно считается завершающим месяцем подготовки к новому поисковому сезону, который в этом году стартовал раньше обычного. Волонтёры отмечают, что 13 заявок на поиски в лесу за один месяц — это необычно много для середины весны.

Кроме того, инструкторы Школы "ЛизаАлерт" провели серию профилактических занятий по безопасности для детей дошкольного и школьного возраста. Следующий приём заявок на проведение подобных лекций в школах и детских садах Петербурга и области откроется только 3 сентября.

Отряд также обращается к жителям с просьбой ознакомиться с альбомом ориентировок на пропавших — возможно, именно ваша внимательность поможет найти кого-то из них.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пропал гражданин Колумбии.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер