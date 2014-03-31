В Петербурге пропал гражданин Колумбии. Его ищут с начала апреля

В Петербурге уже месяц продолжаются поиски гражданина Колумбии Хуана, который приехал в город в ноябре прошлого года в поисках работы. Об этом сообщает 78.ru.

Последний раз он выходил на связь с родственниками 4 апреля, а через два дня пропал без вести. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Сестра пропавшего обратилась за помощью к его знакомым и друзьям в России. Один из них — бывший однокурсник Хуана по Российскому университету дружбы народов (РУДН). Позже к поискам подключилась и его супруга, опубликовав объявление в социальных сетях.

