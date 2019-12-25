Спасатели нашли женщину, потерявшуюся в лесу в Приозреском районе

К операции, помимо спасателей Приозерского поисково-спасательного отряда и полиции, подключились добровольцы из региональных отрядов "ЛизаАлерт" и "Экстремум".

В Приозерском районе Ленинградской области завершилась поисковая операция: найдена женщина, пропавшая днем ранее.

Жительница СНТ "Боровое-2" отправилась на прогулку к озеру Большое Боровское, но домой так и не вернулась. Обеспокоенные родственники обратились за помощью, и вечером 3 мая поиски были организованы.

К операции, помимо спасателей Приозерского поисково-спасательного отряда и полиции, подключились добровольцы из региональных отрядов "ЛизаАлерт" и "Экстремум". Благодаря слаженным действиям всех участников, женщину удалось обнаружить в лесу ночью. Спасатели и волонтеры благополучно вывели её к людям и передали семье.

Ранее мы сообщили о том, что в Отрадном спасли мужчину, который заблудился в лесу.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленинградской области