В Петербурге ожидается небольшое похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в ближайшее время в городе ожидается похолодание.

Сегодня еще сохраняется теплый день: воздух прогреется до +16…+18 градусов. Прохладнее всего будет на северо-западе Ленинградской области – в районе Выборга всего +10…+14 градусов.

Вот так циклон проходит в середине дня через Петербург, поэтому в первой половине дня и попадаем в теплый сектор этого циклона. Но день сегодня интересный, так как ждем первые майские грозы в этом циклоне. Дожди, преимущественно кратковременного характера, подойдут к нам во второй половине дня. Александр Колесов, синоптик

Более холодный период начинается с 5 мая, столбик термометра покажет до +15 градусов.

