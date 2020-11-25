Дожди и грозы испортят выходные в Петербурге и Ленобласти

Ветер местами усилится до сильных порывов.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье, 24 мая, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не предвидится, а утром и днём пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, умеренный, днём местами порывы сильного. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днём — +16…+18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленинградской области характер погоды аналогичный: облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днём местами ливни и грозы. Ветер юго-западный и западный, умеренный, днём местами порывы сильного. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, местами до +13, днём — от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление также будет понижаться.

