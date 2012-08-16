Отелло на улице Жукова выстрелил в зеркало машины сопернику из-за девушки

У задержанного нашли охотничий карабин и травматические патроны.

Вечером 21 мая в полицию Калининского района поступило сообщение о стрельбе у дома 3 по улице Жукова. Прибывший наряд полиции установил, что малознакомый мужчина выстрелил в сторону заявителя, а также ногой повредил боковое зеркало его автомобиля Geely Atlas, после чего скрылся. Причиной агрессии стал конфликт из-за девушки. Пострадавший за медицинской помощью не обращался. С места происшествия полицейские изъяли две гильзы.

22 мая хулигана задержали по месту его жительства на Кондратьевском проспекте. В квартире 29-летнего мужчины обнаружили и изъяли пусковое устройство "Сигнал охотника", 34 травматических патрона, два пустых магазина и охотничий карабин. Установлено, что оружие мужчина хранил на законных основаниях. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства.

