По Невскому проспекту прошёл парад ретротехники в честь Дня города

Раритетные автомобили, автобусы, троллейбусы, мотоциклы и трамваи проехали по главным улицам города.

В предверии дня основания Санкт-Петербурга СПб ГУП "Пассажиравтотранс" организовал традиционный парад ретротранспорта. Колонны из 323 машин (по числу грядущего дня рождения города) стартовали от Исаакиевской площади и проследовали по Невскому проспекту. Участниками стали образцы исторической техники из частных коллекций и музеев Петербурга, Москвы и других регионов России.

Среди экспонатов — автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, спецтехника. В одном из ретроавтобусов проехал вице-губернатор Кирилл Поляков, который поделился воспоминаниями о транспорте своего детства — автобусе "Икарус" и трамвае ЛМ.

В основе каждого инновационного проекта лежит великое наследие прошлого. Эти раритеты — подлинные очевидцы нашей истории. Здесь каждая деталь хранит тепло рук мастеров и ритм жизни ушедших десятилетий. Легендарные свидетели эпохи сейчас припаркованы в самом сердце Петербурга, показывая, с чего начинался путь к современным цифровым сервисам, умным системам безопасности и беспилотному транспорту. Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

После проезда по центру раритетные машины заняли места на выставочных площадках на Инженерной улице. До конца дня горожане и гости города могут бесплатно осмотреть уникальные экспонаты и погрузиться в историю пассажирского транспорта.

Парад проводится ежегодно в мае и стал одним из самых ярких транспортных событий Петербурга. Вход на выставку и проезд в ретроавтобусах — свободный.

