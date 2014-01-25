Дворцовый мост 30 мая разведут в 23:55

Это связано с проведением мероприятия ко Дню города.

В ночь с 30 на 31 мая меняется график разводки Дворцового моста в честь дня рождения Петербурга. Об этом рассказали в ГБУ "Мостотрест".

Переправу разведут в 23:55. Зрелище получит музыкальное сопровождение благодаря мероприятию "Музыка Дворцового моста", которое пройдет в рамках шоу "Поющие мосты".

Внимание! Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено. Пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Ранее мы сообщили о том, кто выступит на концерте "Классика на Дворцовой". Событие вновь соберет на главной площади лучших оперных исполнителей и музыкантов со всего мира.

Фото: Piter.TV