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Дворцовый мост 30 мая разведут в 23:55
Сегодня, 20:17
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Дворцовый мост 30 мая разведут в 23:55

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Это связано с проведением мероприятия ко Дню города.

В ночь с 30 на 31 мая меняется график разводки Дворцового моста в честь дня рождения Петербурга. Об этом рассказали в ГБУ "Мостотрест". 

Переправу разведут в 23:55. Зрелище получит музыкальное сопровождение благодаря мероприятию "Музыка Дворцового моста", которое пройдет в рамках шоу "Поющие мосты". 

Внимание! Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено. 

Пресс-служба ГБУ "Мостотрест" 

Ранее мы сообщили о том, кто выступит на концерте "Классика на Дворцовой". Событие вновь соберет на главной площади лучших оперных исполнителей и музыкантов со всего мира. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дворцовый мост, день города
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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