Первый инклюзивный забег "Шаг навстречу" собрал более 100 участников

Участие приняли семьи с детьми, ветераны СВО с ОВЗ, паралимпийцы и волонтёры.

В Московском парке Победы в Петербурге состоялся благотворительный забег "Шаг навстречу". В нём приняли участие более ста человек: семьи с детьми, ветераны СВО с инвалидностью (в том числе передвигающиеся на колясках и использующие биомеханические протезы), волонтёры Университета МЧС и общества "Волонтёр".

Забег "Шаг навстречу" можно с полным правом назвать "забегом мужества". В числе его участников — наши герои — защитники Родины. Спасибо им за пример стойкости, силы воли и любви к стране, который они показывают нашей молодёжи. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города подчеркнул, что сегодня в Петербурге спорт становится доступным для горожан с ограниченными возможностями здоровья. В 2024 году в Приморском районе открыли крупнейший в стране Центр адаптивных видов спорта с уникальным оборудованием и бассейном с подъёмным дном. Там занимаются паралимпийцы и проходят реабилитацию ветераны СВО.

Организаторами забега выступили Благотворительный фонд "Доброе сердце", театр драмы имени Ольги Берггольц при поддержке администрации Московского района, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Ассоциации ветеранов СВО.

Спортивная программа включала командный забег на 5000 метров для смешанных команд и дистанцию 1000 метров для родителей с детьми старше девяти лет. Для гостей и участников работала интерактивная зона: под руководством паралимпийцев проходили мастер-классы по баскетболу и футболу на колясках, выступали танцоры на колясках и творческие коллективы.

Александр Беглов добавил, что забег "Шаг навстречу" проходит впервые, но станет хорошей традицией.

Ранее Piter.TV сообщал, что забег "Бегом с Дневником" собрал более 3 тыс. участников.

Фото: Смольный