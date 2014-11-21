Ленобласть получила более 14 млн рублей на сохранение культуры и ремёсел

Семь проектов из Ленинградской области победили во втором конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2026 года. Общая сумма грантов составила 14 316 528 рублей. В число победителей вошли инициативы по сохранению музыки ижоры и води, возрождению вепсских ремёсел, созданию видеоблога о мастерах, кукольному театру по произведениям Владимира Даля, этнофотопроекту к 100-летию региона, а также фестиваль "Олегов день" в Старой Ладоге.
Ребята — молодцы. Спасибо за труд и душу.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
При этом глава региона отметил, что среди победителей пока нет проектов от районных домов культуры, музеев и библиотек, хотя там работают неравнодушные и знающие люди.
Дрозденко напомнил, что с августа 2025 года в комитете общественных коммуникаций Ленинградской области работает Проектный офис ПФКИ, который помогает оформлять заявки. Приём заявок на новый грантовый цикл уже стартовал и продлится до 30 июня. Губернатор призвал активнее участвовать в конкурсе:
Давайте вместе сделаем так, чтобы юбилей области стал праздником для каждого — вашими проектами и вашими победами.
Президентский фонд культурных инициатив проводит конкурсы для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Победители получают гранты на реализацию идей — от этнографических экспедиций до крупных фестивалей.
Фото: lenobl.ru
