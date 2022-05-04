"Танечкина сосна" из Ленобласти поборется за звание "Российское дерево года"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что "Танечкина сосна" из Сясьстроя участвует в конкурсе "Российское дерево года — 2026". Дереву, которое растёт на песчаном пляже у реки Сясь, около трёхсот лет. Своим названием сосна обязана легенде: в XIX веке девочка Танечка носила обед отцу в каменоломню и заблудилась в пещерах. Её нашли только на четвёртый день — живую. Пещера и сосна на дюне с тех пор носят её имя.

Это международный конкурс, но после 2022 года Россия проводит его самостоятельно. Уровень остался прежним — престижным и серьёзным. Будем рады, если нашу сосну признают деревом года России. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Голосование стартовало на сайте rosdrevo.ru и продлится до 1 августа. В этом году в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев со всей страны. "Танечкина сосна" зарегистрирована под номером 50. Победитель получит диплом, профессиональное обследование и оздоровительные мероприятия. Губернатор призвал жителей поддержать дерево, чтобы о нём узнала вся страна.

