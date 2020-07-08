Дуб из Петербурга претендует на звание главного дерева России в 2022 году

Дереву более 300 лет.

Черешчатый дуб из заказника "Северное побережье Невской губы" включили в список голосование за главное дерево России 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Дуб был современником Петра I. Его возраст составляет более 300 лет, а высота — 21 метр. Биологи смогли выяснить это, обследовав фрагмент древесины на томографе.

Дерево-долгожитель отметили в марте 2022 года, включив его в список памятников живой природы. Он считается одним из наиболее значимых объектов экологической тропы "У Лукоморья", проходящей по территории заказника.

Конкурс "Российское дерево года" проводится с 2017 года. Голосование будет проходить на сайте до 1 августа. Номер петербургского дуба — 43.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга