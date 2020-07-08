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Дуб из Петербурга претендует на звание главного дерева России в 2022 году
Сегодня, 14:36
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Дуб из Петербурга претендует на звание главного дерева России в 2022 году

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Дереву более 300 лет.

Черешчатый дуб из заказника "Северное побережье Невской губы" включили в список голосование за главное дерево России 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Дуб был современником Петра I. Его возраст составляет более 300 лет, а высота — 21 метр. Биологи смогли выяснить это, обследовав фрагмент древесины на томографе. 

Дерево-долгожитель отметили в марте 2022 года, включив его в список памятников живой природы. Он считается одним из наиболее значимых объектов экологической тропы "У Лукоморья", проходящей по территории заказника. 

Конкурс "Российское дерево года" проводится с 2017 года. Голосование будет проходить на сайте до 1 августа. Номер петербургского дуба  — 43. 

Фото: комитет по природопользованию Петербурга

Теги: дуб, конкурс, российское дерево года
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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