Российские сварщики одержали победу на мировом турнире

В активе команды шесть золотых и три серебряные медали.

В Китае завершился международный чемпионат по сварке Arc Cup International Welding Competition ("Кубок Дуги — 2026"), где сборная России продемонстрировала высокий уровень профессионального мастерства. Торжественную церемонию награждения провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин, сообщил портал "Строительный Петербург".

Состязание собрало специалистов из более чем 15 стран, а борьба развернулась сразу в нескольких дисциплинах — от газосварки и ручной сварки до роботизированной. В результате, в активе российской команды шесть золотых и три серебряные медали.

Ирек Файзуллин указал на значимость этой победы, отметив, что российская школа сварки продолжает оставаться мировым лидером. Сами победители рассказали о самых ярких моментах чемпионата и отметили, насколько важную роль в современной подготовке специалистов играют передовые технологии. Также они акцентировали внимание на необходимости повышать престиж рабочих профессий среди молодежи.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)