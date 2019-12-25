Открыт прием заявок на рейтинг "ТОП-100 российских менеджеров" в Петербурге и Ленинградской области

Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших".

Ассоциация менеджеров начала прием заявок на рейтинг "ТОП-100 российских менеджеров. Санкт-Петербург и Ленинградская область". Проект направлен на выявление наиболее эффективных руководителей компаний Петербурга и Ленобласти, распространение лучших управленческих практик и развитие деловых связей в бизнес‑среде. Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономического развития России, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ИД "Коммерсантъ".

Официальный классификатор рейтинга включает 13 отраслевых и 10 функциональных направлений. В их числе:

высший руководитель

коммерческий директор

финансовый директор

директор по персоналу

директор по маркетингу

директор по общественным и корпоративным связям

директор по правовым вопросам

директор по развитию

директор по информационным технологиям

директор по логистике.

Сильные регионы начинаются с сильных управленцев. Именно их профессионализм, инициативы и решения определяют развитие бизнеса и экономики на местах. Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров

Методология рейтинга основана на принципе "лучшие выбирают лучших". В ходе экспертного голосования топ-менеджеры сами оценивают достижения коллег в соответствующих функциональных направлениях.

Критериями оценки выступают деловая репутация, вклад в развитие компании, а также ряд функциональных показателей. От одной компании в каждом функциональном направлении может быть заявлен не более чем один кандидат. Стаж руководителя в организации на данной позиции должен составлять не менее 6 месяцев, а должностные обязанности соответствовать выбранному функционалу.

Рейтинг "ТОП-100 российских менеджеров. Регионы" основан на 25‑летнем опыте и методологии ежегодного федерального рейтинга "ТОП‑1000 российских менеджеров", который Ассоциация менеджеров проводит с 2001 года. За время существования проекта его лауреатами стали более 19 тысяч управленцев страны. Рейтинг признан одним из наиболее эффективных инструментов оценки профессиональной репутации руководителей высшего звена и признания их управленческих достижений.

После подачи заявок будет проведено экспертное онлайн‑голосование и опубликованы результаты. Итоги рейтингов "ТОП‑100 российских менеджеров. Регионы" будут представлены в апреле 2027 года, имена лауреатов опубликуют на страницах издания "Коммерсантъ".

Фото: пресс-служба Ассоциации менеджеров