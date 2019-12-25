Многодетная семья из Петербурга получила награду на Всероссийском конкурсе "Семья года"

Супруги воспитывают троих детей – Марию, Александра и Алексея.

Жители Петербурга Ксения и Дмитрий Борисовы стали победителями Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья". Церемония награждения состоялась в Москве, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 14 октября.

Конкурс проводят ежегодно на региональном и федеральном уровнях по следующим направлениям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества". В 2026 году поучаствовали около 12 тыс. семей.

Отмечается, что супруги из Северной столицы воспитывают троих детей – Марию, Александра и Алексея.

Такие семьи – гордость Петербурга. Дмитрий защищал родину и не сломался после тяжелого ранения, нашел себя в спорте и общественной работе. Ксения – человек милосердия, который ухаживал за тяжелобольными. Александр Беглов, губернатор

Ранее мы рассказывали о том, что за три года жилищные условия в Петербурге улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир.

Фото: пресс-служба Смольного