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Многодетная семья из Петербурга получила награду на Всероссийском конкурсе "Семья года"
Сегодня, 17:06
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Многодетная семья из Петербурга получила награду на Всероссийском конкурсе "Семья года"

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Супруги воспитывают троих детей – Марию, Александра и Алексея.

Жители Петербурга Ксения и Дмитрий Борисовы стали победителями Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Молодая семья". Церемония награждения состоялась в Москве, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 14 октября. 

Конкурс проводят ежегодно на региональном и федеральном уровнях по следующим направлениям: "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций" и "Семья защитника Отечества". В 2026 году поучаствовали около 12 тыс. семей. 

Отмечается, что супруги из Северной столицы воспитывают троих детей – Марию, Александра и Алексея. 

Такие семьи – гордость Петербурга. Дмитрий защищал родину и не сломался после тяжелого ранения, нашел себя в спорте и общественной работе. Ксения – человек милосердия, который ухаживал за тяжелобольными. 

Александр Беглов, губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что за три года жилищные условия в Петербурге улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: конкурс, семья года
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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