  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За три года жилищные условия в Петербурге улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир
Сегодня, 10:43
217
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За три года жилищные условия в Петербурге улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир

0 0

Лидеры по расселению – Центральный, Невский и Выборгский районы.

В Жилищном комитете Петербурга сообщили о том, что за три года свои условия улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир. На эти цели из городского бюджета направлено 6,1 млрд рублей. Лидеры по расселению – Центральный, Невский и Выборгский районы. 

Чтобы жилье включили в перечень подлежащих расселению, всем собственникам и членам их семей необходимо обратиться в жилищный отдел администрации района, где находится квартира. Социальную выплату разрешено направить на покупку квартиры, дома, комнаты в расселяемой коммунальной квартире в Петербурге или Ленинградской области, на участие в долевом строительстве и на оплату паевого взноса в ЖСК. Общая площадь приобретаемого жилья должна быть не менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. 

Ранее мы рассказывали о том, что цены на новостройки в Петербурге взлетели на 9%. 

Фото: Piter.TV 

Теги: жилье, коммунальные квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии