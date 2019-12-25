За три года жилищные условия в Петербурге улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир

Лидеры по расселению – Центральный, Невский и Выборгский районы.

В Жилищном комитете Петербурга сообщили о том, что за три года свои условия улучшили 2,5 тыс. коммунальных квартир. На эти цели из городского бюджета направлено 6,1 млрд рублей. Лидеры по расселению – Центральный, Невский и Выборгский районы.

Чтобы жилье включили в перечень подлежащих расселению, всем собственникам и членам их семей необходимо обратиться в жилищный отдел администрации района, где находится квартира. Социальную выплату разрешено направить на покупку квартиры, дома, комнаты в расселяемой коммунальной квартире в Петербурге или Ленинградской области, на участие в долевом строительстве и на оплату паевого взноса в ЖСК. Общая площадь приобретаемого жилья должна быть не менее 10 квадратных метров на одного члена семьи.

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Фото: Piter.TV