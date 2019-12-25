Цены на новостройки в Петербурге взлетели на 9%

Средняя стоимость квартиры в новостройках города за этот период увеличилась на 9,9%, составив 17,7 млн рублей.

Средняя стоимость квадратного метра в новых домах Санкт-Петербурга за три квартала 2026 года подскочила на 9% и достигла 389,3 тыс. рублей. По темпам роста ценника Северная столица заняла третье место среди российских городов-миллионников, уступив только Новосибирску и Воронежу.

Средняя стоимость квартиры в новостройках города за этот период увеличилась на 9,9%, составив 17,7 млн рублей. Это также третий результат среди миллионников после Воронежа, где показатель вырос на 12,2% (до 8,3 млн рублей), и Новосибирска – на 11,8% (до 9,5 млн рублей).

С начала года цены на квадратный метр выросли в 14 из 16 городов-миллионников. Снижение стоимости зафиксировано только в Краснодаре – на 0,3% (до 174,1 тыс. рублей за кв. м) и в Казани – на 0,2% (до 276 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что аналитики посчитали срок окупаемости однокомнатных квартир в Петербурге.

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