Карпукас удивился дороговизне аренды жилья в Петербурге после Москвы

Карпукас сравнил аренду квартир в двух столицах и выбрал Москву.

Полузащитник петербургского "Зенита" Артём Карпукас рассказал, что его удивила стоимость аренды квартир в городе после переезда из Москвы. По его словам, по соотношению цены и качества жилья Северная столица уступает Москве. Об этом футболист сообщил в новом выпуске "СБГ Шоу".

Карпукас отметил, что думал, будто после Москвы его уже ничто не удивит, но ошибся. По его оценке, по средней цене за квартиру и показателю "цена — качество" в Москве жить дешевле, чем в Санкт-Петербурге.

В итоге футболисту удалось найти подходящий вариант в обычном жилом комплексе в одном из спальных районов Санкт-Петербурга. Стоимость аренды его устроила, однако конкретную сумму он раскрывать не стал.

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Фото: Piter.TV