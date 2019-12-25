Петербуржцам пообещали сухую субботу с редкими облаками.

В субботу, 23 ноября, в Петербурге прогнозируют преимущественно солнечную и сухую погоду. В течение дня ожидается переменная облачность, однако плотных туч синоптики не предвидят.

Ночью температура воздуха опустится до -6 градусов. Днём термометры покажут от -2 до -4 градусов.

Ветер южных и юго-восточных направлений будет умеренным, его средняя скорость составит 7 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 774 миллиметров ртутного столба.

Ранее мы сообщили о том, что атмосферное давление в Петербурге окажется существенно ниже нормы 11 февраля.

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