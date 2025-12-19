  1. Главная
Атмосферное давление в Петербурге окажется существенно ниже нормы 11 февраля
Сегодня, 8:06
Воздух прогреется до отметки -5…-7 градусов.

Сегодня погода в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-восточной части циклона, получившего название "Тамара" от европейских метеорологов. Атмосферный фронт обеспечит небо региона плотной облачностью и приведет к незначительным осадкам в виде снега. Суточные колебания температуры будут минимальны.  Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до отметки -5…-7 градусов, в Ленинградской области температура ожидается в пределах -5…-10 градусов. Юго-восточный ветер окажется умеренным, достигая скорости всего лишь 1-6 м/с. 

Атмосферное давление упадет до уровня 746 мм рт. ст., что значительно ниже среднестатистической нормы.

