Атмосферное давление в Петербурге окажется существенно ниже нормы 11 февраля

Сегодня погода в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-восточной части циклона, получившего название "Тамара" от европейских метеорологов. Атмосферный фронт обеспечит небо региона плотной облачностью и приведет к незначительным осадкам в виде снега. Суточные колебания температуры будут минимальны. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до отметки -5…-7 градусов, в Ленинградской области температура ожидается в пределах -5…-10 градусов. Юго-восточный ветер окажется умеренным, достигая скорости всего лишь 1-6 м/с.

Атмосферное давление упадет до уровня 746 мм рт. ст., что значительно ниже среднестатистической нормы.

Фото: Piter.TV