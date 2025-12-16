Сенатор Мёрфи назвал сделку с Ираном капитуляцией США

Политик из США объяснил, что Тегерану не пришлось идти на уступки Вашингтону.

Американский снатор-демократ Крис Мёрфи от штата Коннектикут заявил о том, что заключение ирной сделки с Тегераном фактически означает то, что США капитулировали перед Ираном на условиях страны Ближнего Востока.

Кто знает, будет ли заключено окончательное соглашение. Но если да, то одновременно будут верны две вещи: по сути, это капитуляция перед Ираном, мы должны радоваться этому, потому что с каждым днем, пока продолжается эта безумная, незаконная война, мы становимся слабее. Крис Мёрфи, сенатор США

Иностранный политический деятель уточнил, что разморозка финансовых активов Ирана фактически означает то, что вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе заплатит Тегерану за открытие Ормузского пролива. Также сенатор уверен, что в реальности Иран не пошел на какие-либо новые уступки, так как обещание исламской республики не создавать ядерное оружие не может считаться таковым в виду того, что оно было закреплено еще в условиях Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Американец рассказал о том, что Белый дом не достиг ни одной из заявленных целей в вооруженном конфликте. Речь идет о том, что власть в Иране по-прежнему остается в руках сторонников проведения жесткой линии. Страна показала, что может закрыть пролив и стать сильнее, чем она была до удара США. Тегеран сохранил запас ракет, беспилотников и ядерную программу.

Сенатор Мерфи назвал катастрофой условия перемирия с Ираном.

Фото: YouTube / Senator Chris Murphy