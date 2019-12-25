В США уверены, что речь идет о катастрофе для всего мира из-за преимуществ, которые получает по сделке Иран.

Американский конгрессмен от Республиканской партии Крис Мерфи назвал катастрофой условия перемирия, о которых договорились друг с другом Иран и США. Соответствующий комментарий иностранный политический деятель сделал в эфире телеканала CNN. Местный законодатель обвинил лидера Белого дома в том, что он постоянно лжет. Парламентарий сомневается в том, что у данного перемирия с иранским руководством истинные условия, так как они по-разному преподносятся сторонами вооруженного конфликта.

Кто знает, правда ли все это. Но если, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира, и просто поразительно, до чего мы дошли, что Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны. Крис Мерфи, сенатор США

Ранее глава США объявил публично о том, что Тегеран и Вашингтон договорились друг с другом о режиме двухнедельного прекращения огня. США получили от оппонентов документ, состоящий из десяти пунктов. Эти предложения могут стать рабочей основой для мирных переговоров. Ранее высший совет национальной безопасности Ирана заметил, что победа досталась ближневосточной стране в войне с США, так как те приняли план Ирана из десяти пунктов. Совет по безопасности в Исламской Республике добавил, что американцы согласились оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном, а также выплатить ему денежную компенсацию, снять санкционное давление, позволив стране продолжить обогащение урана, а также вывести войска с территории Ближнего Востока.

