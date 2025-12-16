"Аэрофлот" заявил, что убытки от ближневосточного конфликта не были драматичными

Сергей Александровский объяснил, что компания оперативно перевела самолеты на другие направления.

Убытки "Аэрофлота" из-за конфликтной ситуации между США и Израиля с Ираном на Ближнем Востоке не были драматичными благодаря оперативному перераспределению флота на другие направления. Соответствующее заявление журналистам из информационного агентства "ТАСС" на полях Петербургского международного экономического форума сделал глава компании Сергей Александровский.

Для нас это, скажем так, нематериально было. Безусловно, были затраты, связанные с вывозом пассажиров, с односторонней загрузкой. Но мы достаточно оперативно смогли перераспределить флот на другие направления, компенсировать выручку, поэтому потери были, но они не столь драматичны, чтобы вот как-то их отдельно обозначать. Сергей Александровский, глава компании

Напомним, что воздушное пространство ряда ближневосточных стран было закрыто в конце февраля 2026 года на фоне обострения конфликта в регионе. С 16 апреля до 15 мая Росавиация разрешила полеты в Израиль с 07 часа утра по час ночи по московскому времени. Позже профильное ведомство отменило свои рекомендации приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ, а также сняло ограничения на использование иранского воздушного пространства. 1 июня "Аэрофлот" выполнил первый почти за три месяца рейс в Дубай.

"Аэрофлот" будет летать летом на Сейшелы.

Фото: Piter.tv