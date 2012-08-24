Гросси не знает, когда МАГАТЭ сможет вновь направить инспекторов в Иран

Рафаэль Гросси объяснил, что у Тегерана есть международные обязательства.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил британским СМИ о том, что не знает, когда эксперты вновь смогут направить своих инспекторов на иранскую территорию. Однако специалист считает, что это должно произойти как можно скорее. Соответствующий комментарий Рафаэль Гросси сделал в интервью западным журналистам из BBC. Ведущий программы задал гостю вопрос о том, каковы сроки возвращения сотрудников МАГАТЭ на профильные объекты на Ближнем Востоке в Исламской Республике.

Я не знаю. Я считаю, что мы должны были быть там уже сейчас. Это должно произойти в ближайшее время. "Иногда мои иранские коллеги сердятся, когда я говорю об этом. Я напоминаю им, что в этом нет ничего нового. Это часть их обычных обязанностей. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси добавил, что Тегеран по-прежнему остается участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в рамках соглашения о гарантиях страна обязана декларировать свою ядерную деятельность и предоставлять МАГАТЭ возможность проводить на своей территории инспекции. При этом сейчас Иран вправе иметь собственное мнение относительно работы МАГАТЭ.

Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС в результате атаки ВСУ.

Фото: официальный сайт BBC