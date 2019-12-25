Гросси осудил убийство главного инженера ЗАЭС в результате атаки ВСУ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар Вооруженных сил Украины, во время которого был убит главный инженер Запорожской АЭС (ЗАЭС) Александр Яковлев. Соответствующая информация опубликована в официальном аккаунте профильного ведомства в социальных сетях. Ранее о трагедии МАГАТЭ узнало от российской стороны.
Сегодня главный инженер Запорожской АЭС погиб в результате удара беспилотника вблизи станции. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности.
публикация МАГАТЭ в соцсетях
Рафажль Гросси снова призвал стороны вооруженного конфликта к немедленному прекращению любых атак на ядерные объекты и их сотрудников.
Гросси: МАГАТЭ назвало бы виновного в атаках на ЗАЭС при наличии доказательств.
Фото: X (нежелательная организация на территории России) / IAEA - International Atomic Energy Agency
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