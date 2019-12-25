Гросси: МАГАТЭ назвало бы виновного в атаках на ЗАЭС при наличии доказательств

Рафаэль Гросси объяснил, что доказательства получать сложно в боевых современных реалиях.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло бы назвать виновного в атаках на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) при наличии неопровержимых доказательств. Соответствующее заявление Рафаэль Гросси сделал в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Иностранный эксперт пояснил, что ключевой задачей организации является недопущение развязывания на планете ядерной войны.

Если бы у нас были неопровержимые доказательства, мы могли бы это сказать.... Существуют радикально противоположные взгляды на одно и то же... Именно этим я и пытаюсь заниматься. Это, конечно, тонкая грань. Кто-то однажды сказал, что в международной организации ты стараешься сделать всех одинаково недовольными. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Западный специалист пояснил, что в настоящее время переход к установлению виновной стороны создает для МАГАТЭ как для независимого агентства сложность. Это трудно сделать в современных условиях ведения боя, которые связаны с использованием беспилотников. В частности, обломки дронов не всегда позволяют точно определить, откуда именно это снаряд прилетел.

Гросси заявил о необходимости быть беспристрастным на должности генсека ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций