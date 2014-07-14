Гросси заявил о необходимости быть беспристрастным на должности генсека ООН

Кандидат на пост генерального секретаря ООН, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости быть беспристрастным на должности руководителя Всемирной организации. Соответствующее заявление Рафаэль Гросси сделал в рамках своего выступления на слушаниях в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Спикер в качестве примера указал на взаимодействие по украинскому кризису с Киевом и Москвой, работу по ближневосточному конфликту. Эксперт добавил, что положения Устава не нуждаются в дополнительной интерпретации Секретариатом, включая и вопросы территориальной целостности, право нации на самоопределение.
Беспристрастность просто необходима, что означает не занимать ту или иную сторону, так как мы тут не для того, чтобы читать кому-то нотации, а ради защиты Устава и сохранения мира и безопасности, делать это нужно эффективным образом.
Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ
Гросси: без участия МАГАТЭ соглашение США и Ирана будет иллюзией.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все