Гросси: без участия МАГАТЭ соглашение США и Ирана будет иллюзией

В ООН рассказали о том, как следует урегулировать конфликт на Ближнем Востоке.

Возможная договоренность между американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе и иранским руководством станет лишь "иллюзией соглашения" в том случае, если в сделку не будет вовлечено Международное агентство по атомной энергии. Соответствующее заявление западным журналистам сделал в рамках брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Если будет достигнуто соглашение, МАГАТЭ должно присутствовать и осуществлять проверку, иначе это станет иллюзией соглашения, а не соглашением. Там должны находиться инспекторы, проверяющие выполнение достигнутых договоренностей. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Напомним, что Иран начал развивать ядерную программу в 1950-е годы, в период правления шаха Мохаммада Резы Пехлеви, получив поддержку американской администрации. В 1958 году ближневосточная страна стала членом МАГАТЭ, в 1968 году власти в Тегеране подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и ратифицировал его в 1970 году. После свержения шахского режима в 1979 году и провозглашения исламской республики реализация ядерной программы в государстве была остановлена до того момента, пока правительство не возобновило собственное развитие атомных технологий. Это произошло в конце 1980-х годов. С 2003 года на иранской земле действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия запрещается.

Гросси высказался о ситуации на Запорожской АЭС.

