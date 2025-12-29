Гросси высказался о ситуации на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ оценил обстановку, сложившуюся на объекте из-за проблем с водой и светом.

Ситуация на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остаётся сложной из-за проблем с внешним электрическим снабжением, а также охлаждающей водой и близости станции к линии боевого соприкосновения. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на пресс-конференции, организованной в Вене. Глава МАГАТЭ выступил на открытии совета управляющих агентства.

Эксперт пояснил участникам встречи, что АЭС в настоящее время зависит от единственной оставшейся основной линии электропередачи после потери резервной линии, что произошло более двух недель назад.

