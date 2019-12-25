МАГАТЭ не теряло контакта с властями Ирана, заявил Гросси

Рафаэль России рассказал о временной потери связи из-за перебоев с Интернетом в регионе.

Генеральный директор Международное агентство по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о том, что профильное Агентство не теряло контакта с иранскими властями. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в ходе выступления на пресс-конференции, организованной в Вене. Глава МАГАТЭ добавил, что невозможность сейчас связаться с партнерами из исламской республики обусловлена техническими моментами, возникшими на фоне перебоев с интернетом. В МАГАТЭ добавили, что в заявлениях американского президента-республиканца Дональда Трампа или министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, говорится о понимании того, что Вашингтон и Тегеран в какой-то момент начнут диалог друг с другом.

Речь не о том, что мы потеряли связь с Ираном. Этого не происходит. У меня очень дружеские отношения с послом и властями в Тегеране, как вы хорошо знаете... Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Фото: YouTube / DRM News