Нейросети начали передавать данные о вандализме в отношении памятников в Петербурге

В Северной столице начала функционировать автоматизированная система быстрого реагирования на факты вандализма, совершаемого в отношении культурных достопримечательностей Петербурга и Ленобласти. Вся информация поступает через единый сервис экстренных сообщений "112" непосредственно в Главное управление Министерства внутренних дел. В пресс-службе Комитета по информатизации и связи города пояснили, что аналогичные данные одновременно поступают и другим ответственным структурам — Государственному музею городской скульптуры и Государственной административно-технической инспекции.

Комплекс охранных технологий сочетает видеоконтроль, обработку данных искусственным интеллектом и голосовую систему предупреждений. Искусственно созданные нейронные сети непрерывно отслеживают видеосигналы с городских камер наблюдения, фиксируют признаки актов вандализма и немедленно передают информацию в автоматический комплекс "Безопасный город" для оперативного вмешательства, проинформировала администрация города.

Сейчас новая система видеонаблюдения и анализа подключена к особо охраняемым объектам культурного наследия, таким как памятник Николаю Михайловичу Пржевальскому, монумент Георгию Константиновичу Жукову, скульптурная композиция "Львы" на Дворцовой набережной и ряд других значимых памятников.

Фото: ВКонтакте / Комитет по информатизации и связи

