В Петербурге еще больше камер "Безопасного города" станут "умными"

В 2026 году в Петербурге еще больше камер системы "Безопасный город" станут "умными". Их начали подключать к нейросетевому комплексу "Городовой" 2 года назад, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.
В настоящее время 20 тыс. камер в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах выявляют различные нарушения во дворах и направляют ответственным замечания. По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина ГАТИ и городской комитет по информатизации и связи подключат еще свыше 80 тыс. устройств к системе. Теперь территории будут контролировать во всех районах.
