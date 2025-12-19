В Петербурге еще больше камер "Безопасного города" станут "умными"

Их начали подключать к нейросетевому комплексу "Городовой" 2 года назад.

В 2026 году в Петербурге еще больше камер системы "Безопасный город" станут "умными". Их начали подключать к нейросетевому комплексу "Городовой" 2 года назад, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В настоящее время 20 тыс. камер в Петроградском, Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах выявляют различные нарушения во дворах и направляют ответственным замечания. По поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина ГАТИ и городской комитет по информатизации и связи подключат еще свыше 80 тыс. устройств к системе. Теперь территории будут контролировать во всех районах.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ напомнила петербургским водителям о запрете парковки на газонах.

Фото: Piter.TV