ГАТИ напомнила петербургским водителям о запрете парковки на газонах

Урон наносится зеленым насаждениям даже под слоем снега.

В Петербурге парковка на газонах запрещена в любое время года, напомнили в Государственной административно-технической инспекции города 20 января. Урон наносится зеленым насаждениям даже под слоем снега.

Как же определить, находитесь ли вы на газоне? К примеру, когда открывается дверь машины, может мешать растущее рядом дерево. Либо для стоянки необходимо "перепрыгнуть" на автомобиле через бордюр.

Если территория по периметру ограждена забором и для парковки нужно снять одну из секций, то перед вами газон. ГАТИ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге разрабатывают закон о парковке во дворах с новыми правилами.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга