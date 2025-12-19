  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ГАТИ напомнила петербургским водителям о запрете парковки на газонах
Сегодня, 10:30
52
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

ГАТИ напомнила петербургским водителям о запрете парковки на газонах

0 0

Урон наносится зеленым насаждениям даже под слоем снега.

В Петербурге парковка на газонах запрещена в любое время года, напомнили в Государственной административно-технической инспекции города 20 января. Урон наносится зеленым насаждениям даже под слоем снега. 

Как же определить, находитесь ли вы на газоне? К примеру, когда открывается дверь машины, может мешать растущее рядом дерево. Либо для стоянки необходимо "перепрыгнуть" на автомобиле через бордюр. 

Если территория по периметру ограждена забором и для парковки нужно снять одну из секций, то перед вами газон. 

ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге разрабатывают закон о парковке во дворах с новыми правилами. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии