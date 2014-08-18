Штрафам за парковку поставили паузу из-за глобального сбоя в Петербурге

Параллельно петербуржцы жаловались на проблемы с мобильным интернетом.

Петербуржцы вечером 24 мая столкнулись с невозможностью оплатить платную парковку в центре города. О масштабном сбое в системе предупредили в пресс-службе Городского центра управления парковками в 16:36.

Специалисты сообщили, что фиксация машин в зоне платной парковки также приостановлена. Это значит, что штрафы за неоплату пока выписывать не будут — фактически парковка стала бесплатной на время неполадок. В Центре успокоили горожан, которые опасались, что долги могут выставить задним числом.

Сбой произошёл в воскресенье вечером, когда многие жители и гости города съезжаются в центр на прогулки и ужин. Совпадение или нет, но именно в эти часы петербуржцы массово жаловались на проблемы с мобильным интернетом. Сервис Downdetector насчитал 2,6 тысячи обращений за сутки. За час до вечера было зафиксировано 139 жалоб. Пользователи писали, что не открывались даже сервисы из "белых списков" Минцифры.

Ранее Piter.TV сообщал, что парковка в центре Петербурга снова подорожала.

Фото: Piter.TV