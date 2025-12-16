НКО Петербурга смогут получить гранты на производство социальной рекламы

Максимальный размер субсидии — 2,7 миллиона рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города "О Порядке предоставления в 2026 году социально ориентированным некоммерческим организациям субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга на производство и размещение социальной рекламы". Документ также вносит изменения в постановление правительства от 1 апреля 2008 года №321.

Получателями субсидий могут стать социально ориентированные НКО (за исключением государственных и муниципальных учреждений). Средства выделяются на возмещение затрат, связанных с производством и размещением социальной рекламы в текущем году. Получателей определят по результатам конкурсного отбора. Максимальный размер одной субсидии составит 2,7 миллиона рублей. На эти цели в городском бюджете на 2026 год предусмотрено 8,1 миллиона рублей.

В Смольном отметили, что предоставление грантов является традиционной мерой поддержки некоммерческих организаций, занимающихся социальной рекламой по общественно значимым направлениям.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург выделил 3,4 млн рублей НКО на борьбу с ВИЧ и гепатитами.

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