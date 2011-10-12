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В Петербурге 165 млн рублей получат СМИ, освещающие социальные темы
Сегодня, 12:02
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В Петербурге 165 млн рублей получат СМИ, освещающие социальные темы

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Выплаты не смогут получить государственные учреждения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления в 2026 году субсидий в виде грантов в сфере средств массовой информации", рассказали 13 июля в Смольном. 

Гранты предоставят редакциям СМИ, издателям и организациям, которые производят радио- и телепрограммы. Выплаты не смогут получить государственные учреждения. 

Гранты предоставляются для производства материалов и программ, посвященных в том числе просвещению в сфере культуры, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, социальным проблемам и путям их разрешения, охране здоровья граждан. 

Пресс-служба администрации Петербурга 

На поддержку СМИ из бюджета Северной столицы выделили 165 млн рублей. В прошлом году за счет грантов реализовали 115 проектов. 

Ранее на Piter.TV: Смольный подписал постановление о 50 млн рублей на обучение промышленных кадров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сми, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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