В Петербурге 165 млн рублей получат СМИ, освещающие социальные темы

Выплаты не смогут получить государственные учреждения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О порядке предоставления в 2026 году субсидий в виде грантов в сфере средств массовой информации", рассказали 13 июля в Смольном.

Гранты предоставят редакциям СМИ, издателям и организациям, которые производят радио- и телепрограммы. Выплаты не смогут получить государственные учреждения.

Гранты предоставляются для производства материалов и программ, посвященных в том числе просвещению в сфере культуры, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, социальным проблемам и путям их разрешения, охране здоровья граждан. Пресс-служба администрации Петербурга

На поддержку СМИ из бюджета Северной столицы выделили 165 млн рублей. В прошлом году за счет грантов реализовали 115 проектов.

Ранее на Piter.TV: Смольный подписал постановление о 50 млн рублей на обучение промышленных кадров.

Фото: Piter.TV