Смольный подписал постановление о 50 миллионах на обучение промышленных кадров

Петербургские предприятия смогут возместить до 80 процентов затрат на переподготовку сотрудников, максимальная субсидия на одну организацию достигнет 5 миллионов рублей.

Губернатор Александр Беглов утвердил меры поддержки промышленного сектора города на текущий год. В 2026-м из бюджета выделят 50 миллионов рублей на субсидирование расходов предприятий, связанных с обучением, переквалификацией и повышением мастерства персонала.

Как пояснили в пресс-службе Смольного, юридические лица смогут претендовать на компенсацию до 80 процентов понесённых издержек. При этом максимальный размер государственной помощи для одного заявителя установлен на уровне 5 миллионов рублей. Из этой суммы 4 миллиона направляются непосредственно на образовательные программы для работников, причём стоимость подготовки одного специалиста не должна превышать 500 тысяч рублей. Оставшийся 1 миллион разрешено тратить на содержание собственного учебного центра компании.

Общий объём финансирования, заложенный в городской казне на эти цели, составляет 50 миллионов рублей. Субсидии призваны способствовать развитию профессиональных компетенций сотрудников и укреплению кадрового потенциала промышленности.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv