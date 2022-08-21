В Петербурге открыли новую женскую консультацию и центр досуга для пенсионеров

Объекты завершены досрочно.

В Петербурге досрочно выполнили два поручения губернатора Александра Беглова, данных по итогам личных приемов граждан в приемной президента РФ в СЗФО. Город получил новый филиал женской консультации в Красногвардейском районе и социально-досуговое отделение для пожилых жителей в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На улице Ушинского (дом 3, корпус 2, литера А) в Калининском районе заработало новое отделение для петербуржцев "серебряного" возраста. Инициатива открытия учреждения прозвучала 5 февраля 2026 года во время личного приема граждан, который губернатор проводил по поручению главы государства. Теперь пенсионеры могут бесплатно посещать творческие и оздоровительные занятия, общаться друг с другом и получать необходимую социальную поддержку.

12 августа в Красногвардейском районе открывается филиал женской консультации на проспекте Энергетиков (дом 2, корпус 2, строение 1). В сентябре 2025 года жительница района попросила губернатора создать медицинский кабинет рядом со станцией метро "Ладожская", где проживает много молодых семей. Изначально Александр Беглов поручил открыть объект до конца 2026 года, однако работы были завершены с опережением графика.

Новый медцентр рассчитан на 50 посещений в смену, его площадь превышает 270 квадратных метров. Здесь развернуто шесть врачебных участков, установлен современный аппарат УЗИ, а также оборудованы процедурный кабинет и кабинет дежурного врача. Помещение было передано городу застройщиком безвозмездно, а оснащение клиники проведено за счет средств городского бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация фасадов дома Полежаева завершится до конца года.

Фото: Piter.TV