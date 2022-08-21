На Богатырском проспекте задержан ранее судимый мужчина, жестоко избивший оппонента

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В Приморском районе Петербурга раскрыто преступление, произошедшее 8 августа. Около 23:20 у дома 60, корпус 1, по Богатырскому проспекту между двумя местными жителями вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку. В результате один из мужчин нанес оппоненту серьезные травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 38-летний пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Благодаря камерам видеонаблюдения и оперативной работе сотрудников уголовного розыска личность нападавшего была установлена за двое суток.

10 августа около 18:00 у дома 60, корпус 2 по Богатырскому проспекту полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ для проведения дальнейших следственных действий.

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Фото: Piter.TV