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В Петербурге с 14 по 16 августа пройдет музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты"
Сегодня, 10:12
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В Петербурге с 14 по 16 августа пройдет музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты"

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Начало концертов – с 18:00, вход свободный.

В Петербурге с 14 по 16 августа состоится музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты". Организаторы получают ордера Государственной административно-технической инспекции для обеспечения проведения мероприятия. 

В праздник с участием знаковых музыкантов и молодых талантливых артистов превратятся Мучной, Банковский и Мало-Конюшенный мосты, а также куртина Петропавловской крепости. Выступят свыше 30 музыкантов. Начало концертов – с 18:00, вход свободный. 

Ранее на Piter.TV: на разных площадках Петербурга 29 и 30 августа пройдет юбилейный фестиваль "День Д", который посвящен 85-летию Сергея Довлатова. Всего запланировано более 70 событий. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: гати, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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