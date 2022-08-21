В Петербурге с 14 по 16 августа пройдет музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты"

Начало концертов – с 18:00, вход свободный.

В Петербурге с 14 по 16 августа состоится музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты". Организаторы получают ордера Государственной административно-технической инспекции для обеспечения проведения мероприятия.

В праздник с участием знаковых музыкантов и молодых талантливых артистов превратятся Мучной, Банковский и Мало-Конюшенный мосты, а также куртина Петропавловской крепости. Выступят свыше 30 музыкантов. Начало концертов – с 18:00, вход свободный.

Ранее на Piter.TV: на разных площадках Петербурга 29 и 30 августа пройдет юбилейный фестиваль "День Д", который посвящен 85-летию Сергея Довлатова. Всего запланировано более 70 событий.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)