Фестиваль "Пикник Афиши х Сбер"

Фестиваль пройдет 8 августа ЦПКиО имени Кирова. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

На сцене в рамках фестиваля на Елагином острове выступят SLAVA MARLOW, Мальбэк и Сюзанна, GERA AMEN, J. ROUH, CUPSIZE, группа "Озера", Елка, FEDUK и многие другие.

Музыкальный сервис "Звук" представит собственную прощадку и бренд-зону, где посетители смогут послушать любимых артистов, отдохнуть в лаундже, получить фирменный мерч и поймать звуковую волну в интерактивной фотозоне.

В "Звуке" мы верим, что самые яркие эмоции рождаются из новых открытий. Поэтому мы создаем сервис, который помогает находить новый аудиоконтент, по-новому смотреть на любимых артистов и каждый день открывать для себя что-то неожиданное. На "Пикнике Афиши х Сбер" мы постарались перенести эту идею в офлайн: создать пространство, где можно открыть новую музыку, получить яркие впечатления и просто классно провести время. Петр Скамров, бренд-директор "Звука"

Фото: предоставлено организаторами мероприятия