В Доме молодёжи на Васильевском открылась выставка достижений района

Вход свободный.

В Доме молодёжи на Большом проспекте Васильевского острова продолжает работу выставка "Родной район", посвящённая достижениям Василеостровского района. Экспозиция знакомит посетителей с развитием систем образования, здравоохранения, социальной поддержки и других сфер городской жизни. Кроме того, жителям демонстрируют новые общественные пространства и изменения в промышленном секторе района.

Выставку посетил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов. Глава города подчеркнул, что Василеостровский район динамично развивается, и поблагодарил его жителей за успешный труд. По словам Беглова, именно благодаря работе горожан район вносит значимый вклад в развитие Петербурга, а город – в развитие всей страны.

Экспозиция работает со вторника по воскресенье. Посетить выставку можно до 21 августа включительно. Вход свободный.

Ранее мы рассказывали о том, что на Смоленском кладбище восстановлено надгробие барона Шиллинга.

Фото: пресс-служба Смольного