В Курортном районе задержали мужчину, спрятавшего тело рабочего после падения

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

В Курортном районе Санкт‑Петербурга задержан мужчина, подозреваемый в попытке сокрытия обстоятельств гибели рабочего на строительной площадке. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК России по городу.

Тело погибшего с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 июля в лесополосе у реки Сестры. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В ходе разбирательства установлено, что погибший работал на стройке разнорабочим. Во время выполнения производственных задач он упал с высоты пятого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная о случившемся, вывез тело погибшего с территории объекта и оставил его в лесополосе, чтобы скрыть факт происшествия и избежать ответственности. Задержанный даёт показания.

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Фото: Piter.TV