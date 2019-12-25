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Запрет на вывоз бензина из России продлили на полгода
Сегодня, 17:35
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Запрет на вывоз бензина из России продлили на полгода

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Ограничения вступят в силу 1 августа и будут действовать до 31 января 2027 года.

В России ввели новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и ряд других видов топлива. Ограничения продлили до конца января 2027 года, сообщила пресс-служба правительства.

Кабмин ввел новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Данные меры приняли с целью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке. Запрет для производителей на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойля продлится до 1 сентября 2026 года.

Для аграриев будет действовать особый порядок снабжения топливом, предположительно, до 1 ноября.  Агропромышленный комплекс продолжит получать топливо в необходимом объеме, что особенно важно в период полевых работ.

Ранее мы сообщали, что крупные сети АЗС в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: автомобильное топливо, бензин в россии, топливный кризис, экспорт бензина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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