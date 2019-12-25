Запрет на вывоз бензина из России продлили на полгода

В России ввели новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива и ряд других видов топлива. Ограничения продлили до конца января 2027 года, сообщила пресс-служба правительства.
Кабмин ввел новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Данные меры приняли с целью поддержать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке. Запрет для производителей на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойля продлится до 1 сентября 2026 года.
Для аграриев будет действовать особый порядок снабжения топливом, предположительно, до 1 ноября. Агропромышленный комплекс продолжит получать топливо в необходимом объеме, что особенно важно в период полевых работ.
Ранее мы сообщали, что крупные сети АЗС в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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