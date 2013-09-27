Сети АЗС начали отменять ограничения на бензин перед концом сезона спроса

АЗС ослабили хватку.

Крупные сети автозаправочных станций в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива. Часть компаний уже полностью сняла лимиты, а некоторые увеличили доступный объем отпуска бензина.

По данным участников рынка, свободная продажа топлива восстановлена на части АЗС "Лукойла" в Москве, Петербурге и Ленинградской области. Также без ограничений бензин начали отпускать на отдельных станциях сети Teboil в столице. На ряде АЗС "Газпром нефти" продолжает действовать ограничение в 30 литров. В компании пояснили, что решения принимаются каждой станцией отдельно и зависят от текущей ситуации. В некоторых случаях ограничения связаны только с оплатой через мобильное приложение. При этом крупные нефтяные сети, включая "Лукойл", "Татнефть", "Роснефть" и "Газпром", продолжают ограничивать отпуск топлива в канистры. Исключение составляют отдельные заправки "Газпром нефти".

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев отметил, что полностью отменять ограничения до окончания периода повышенного спроса пока не стоит. По его словам, сезонный рост потребления топлива сохранится до 1 октября, пишут Известия.

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Фото: Piter.TV