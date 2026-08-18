Песок вместо брусчатки, кисточки вместо гаджетов: в Петропавловской крепости петербуржцы отметили День археолога

В Санкт-Петербурге 15 августа отметили День археолога, превратив профессиональный праздник в крупный семейный фестиваль. Он собрал более тысячи человек, включая детей и их родителей. Цель мероприятия: раскрыть ценности полевых исследований и рассказать об этом доступным языком.

Профессия археолога сохраняет свою актуальность и по сей день. Ни одно масштабное строительство, ни одна реставрация, тем более в Петербурге, где у нас город, весь центр города – это объект ЮНЕСКО. Ольга Шелагина, методист по научно-просветительской деятельности Музея археологии

Отечественная археология берет свое начало еще со времен Петра Великого. В 1714 году император издал указ о том, чтобы "все собирали на местах разные древности". Были организованы первые экспедиции, заложены основы системного подхода к сбору и изучению памятников прошлого, впервые взяты под охрану государства останки исторических поселений. Также в это время была основана Петровская Кунсткамера – первый российский государственный публичный музей, куда привозили находки, например, анатомические препараты, экзотических животных и минералы.

Идея создания праздника зародилась в середине XX века учеными ленинградской археологической школы Галией Корзухиной и Владиславом Равдоникасом, работавшими в Старой Ладоге. С тех пор 15 августа – красный день календаря для ученых, реставраторов, музейных работников и студентов профильных вузов.

За последние годы для множества неравнодушных людей археология стала важной частью жизни. Так, в этот день во время фестиваля в Петропавловской крепости потоки участников координировали волонтеры, они же погружали людей в исследования. Среди них — Елизавета Каргинова. Еще в детстве ее привлекали раскопки в песочнице, а теперь девушка сама стала проводником в мир археологии.

Давно еще в раннем детстве я интересовалась археологией. Поэтому сейчас, когда есть такая возможность помогать на таком мероприятии, мне показалось, что это классная идея и почему бы не попробовать. Елизавета Каргинова, волонтер

На территории Петропавловской крепости организаторы приготовили для гостей экскурсии, выставки и мастер-классы. Например, на площадке можно было изготовить свечу из вощины, создать салфетку в технике набойки и открытку с полевыми цветами.

Сегодня у каждого есть возможности изучать археологию благодаря международным конгрессам, конференциям и профориентационным занятиям. Они помогают лучше разобраться в сущности этой профессии через научные тексты и экспонаты.

Я думаю, что всегда есть те, кому это интересно. Опять же прикоснуться к тому, что было раньше, чем люди пользовались, чем они жили, чем дышали. Можно пройти через этот путь, чтобы лучше понять историю не только по книге или тексту, но и по изделиям материальной культуры Александр Нехорошев, слабовидящий художник

Археология – это не просто наука, а ежедневная работа по сохранению исторической памяти. И пока есть те, кто совершает научные открытия в городе, прошлое не уходит бесследно.

Материал подготовила Амина Дакукина (молодежная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV