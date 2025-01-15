Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили годовщине Таллинского прорыва

Традиционный залп произвел потомок одной из участниц перехода.

В Петербурге полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили 28 августа годовщине Таллинского прорыва. Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Традиционный залп произвел потомок одной из участниц перехода.

Не любила рассказывать о том, как дрожала земля, как она рассказывала, когда бомбили фашисты тех, кто спасся на острове Гогланд, о том, как солдаты, которых перевозили на корабле, прятались от авианалета. Владимир Охотин, внук участницы Таллинского прорыва

Из 225 кораблей, которые вышли из Таллина, до Кронштадта дошли всего 163. Морской путь проходил через минные заграждения и под ударами вражеской авиации.

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Фото: Piter.TV